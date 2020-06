Mobieltje redt schipbreukelingen op Duits Wad: net op tijd uit slib getakeld

Doordat het al donker werd, konden de hulpverleners de drie mannen in nood niet lokaliseren vanaf de vaste wal. De duikers zagen zich ook voor een praktisch probleem geplaatst. Voor de dijk ligt een 2 kilometer lang landaanwinningsgebied dat bij vloed regelmatig overstroomt en door de modder moeilijk toegankelijk is. In een poging de positie van de drie zo snel mogelijk te bepalen, riep de brandweer de hulp in van een particuliere helikopterdienstverlener uit Emden. Die vloog uit en vroeg de schipbreukelingen via de alarmcentrale de led-flitser van hun mobieltje aan te zetten en er als een zaklantaarn mee in de lucht te schijnen.