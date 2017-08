Modernste vliegtuigen VS op oefening in Korea

Frans Timmermans 'laat niet los' in rel rechtsstaat Polen

11:47 De Europese Commissie is niet uit op sancties tegen Polen, maar deinst niet terug alle instrumenten in te zetten als het land zich niet aan de EU-normen voor de rechtsstaat houdt. Dat zei vicevoorzitter Frans Timmermans vanmorgen in het Europees Parlement in Brussel. ,,We laten niet los", belooft hij.