'Modicare' biedt 500 miljoen arme Indiërs ziektekostenverzekering

Modi lanceerde het systeem in Jharkhand, een van de armste staten van het land, samen met enkele andere ministers. Het voorziet in 500.000 roepies per jaar per familie, in een van de meer dan 8.735 geselecteerde ziekenhuizen. Het zou zo'n 100 miljoen families moeten helpen en zal de overheid zo'n 1,37 miljard euro per jaar kosten.