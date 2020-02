Moeder (48) ontwaakt uit coma na vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland en hoort dat dochter dood is

Ernstig verbrand

Zestig procent van haar lichaam is ernstig verbrand. Het enige deel van haar lichaam dat niet is aangetast, is haar gezicht. Lisa’s man, de 53-jarige Gavin, en haar 15-jarige dochter Zoe kwamen om. Zoe werd een paar dagen na de uitbarsting gevonden, Gavin stierf in een reddingshelikopter.



De vrouw is zwaar aangeslagen door het nieuws, zo laat een woordvoerder van de familie weten. ,,Het duurde even voordat ze zich realiseerde wat er gebeurd was en vervolgens bleef ze maar zeggen dat ze niet kon geloven dat ze gestorven zijn”, zei de woordvoerder aan de Australische krant Adelaide Now.