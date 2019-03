Moeder eist geld na aanslag op fietsers in Tadzjikistan: ‘Zijn dood was onnodig’

De moeder van een slachtoffer van de aanslag op fietsers in Tadzjikistan, waarbij ook een Nederlander om het leven kwam, eist compensatie van de Tadzjiekse overheid. De vrouw, Jea Santevasco, vindt dat de dood van haar zoon voorkomen had kunnen worden.

Dar meldt Radio Free Europe op zijn website.

Santevasco is de moeder van Jay Austin, die 29 was toen hij overleed. Hij is één van de vier slachtoffers van de aanslag op 29 juli. De andere zijn de Nederlander René Wokke (56), een Zwitserse man (62) en Lauren Geoghegan, de toen 29-jarige vriendin van Austin. Wokke was met zijn vriendin Kim Postma onderweg van Thailand naar Iran.

Toen zij in Tadzjikistan fietsten reden de aanslagplegers plots met een auto op de groep in. Ze stapten uit en staken met messen in op hun slachtoffers. Vier aanslagplegers werden daarna door de Tadzjiekse veiligheidsdiensten gedood, een van hen werd later tot levenslang veroordeeld.

Santevasco zegt inmiddels over het autopsierapporten van haar zoon te beschikken. Daaruit blijkt volgens haar dat haar zoon nog een half uur leefde na de steekpartij. Hij zou vele malen gestoken zijn, maar zou desondanks nog te redden zijn geweest. ,,Sinds ik de autopsierapporten heb, denk ik niet dat ik zijn dood ooit zal kunnen accepteren.”

Hoeveel geld ze eist wil ze volgens Radio Free Europe niet zeggen. Ze zegt dat ze het geld nodig heeft om te kunnen stoppen met werken, zodat ze kan herstellen van de tragedie en ‘vrede kan vinden’.

Erik Wokke, de broer van René, zegt niet op de hoogte te zijn van het initiatief van de Amerikaanse. ,,We zijn nog bezig met het verwerken van het verlies. Maar we krijgen René er sowieso niet mee terug.”

Opgeëist

De aanslag werd achteraf geclaimd door terreurbeweging IS. De Tadzjiekse overheid schoof de schuld in de schoenen van een lokale oppositiebeweging, de Islamitische Wederopstandingspartij. Die beweging wees de beschuldiging fel van de hand.

Jae Santavasco heeft na zijn veroordeling nog een brief gestuurd naar Husein Abdusamadov, die levenslang in de cel zit voor zijn rol bij de aanslag. Ze weet niet of hij die ook gehad heeft.

Een passage uit de brief: ‘Ik ben de moeder van Jay Austin, een opmerkenswaardige jongeman die je bewust gruwelijk om het leven gebracht hebt. Hoewel ik niet klaar was om afscheid te nemen van mijn zoon, heb je hem het grootste geschenk gegeven: een vredig leven in de eeuwigheid. Hij is niet overleden, alleen zijn lichaam is dood.’

Volledig scherm Hussein Abdusamadov na zijn arrestatie door de politie. © Tajik Interior Ministry