Moeder en twee kinderen komen om bij instorten deel gebouw in Italië

Spookhuis wordt corona­proof: ‘deze drive-in is misschien nog wel enger’

13:00 Geen angst voor zombies of bloed, maar wel voor het coronavirus? Dan is een nieuw drive-in spookhuis misschien wel iets voor jou. Een garage in de Japanse hoofdstad Tokio werd omgebouwd tot spookhuis om bezoekers coronaproof in hun wagen de stuipen op het lijf te jagen.