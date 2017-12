Moeder en zoon verbazen met hun dancemoves

Ginny en Scott Jenkins deden afgelopen donderdag mee met de jaarlijkse talentenjacht van Myers Park High School in Charlotte, North Carolina. Ginny is mentor op die school. In de vijf minuten durende medley dansten de accountant/ rapper en zijn moeder de sterren van de hemel op nummers als Uptown Funk, YMCA en Crank That (Soulja Boy).



De zaal ging tijdens het optreden compleet uit zijn dak, getuige het gegil in de video die afgelopen vrijdag gedeeld werd op de facebookpagina van de school. Ook internetgebruikers omarmen het dansende tweetal massaal. Sinds vrijdag is de video al ruim 370.000 keer gedeeld en 19 miljoen keer bekeken. Ginny vindt het optreden echter vrij standaard: ,,Wat je op het podium zag, was helemaal niets bijzonders", vertelde ze aan WCNC. Scott: ,,Mij leek het gewoon heel leuk om te doen."