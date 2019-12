Moeder gescheiden Siamese tweeling dolblij: ‘Dat ze los zijn is mooiste kerstcadeau ooit’

Edgar en Dominick werden in september dit jaar in een kinderziekenhuis in hoofdstad Lima gescheiden door een team van veertig specialisten zoals kinderartsen, radiologen, anesthesisten, urologen, operatieassistenten en verpleegkundigen. Luis Apaza, een van de betrokken doktoren, verklaarde tegenover het internationale persbureau Reuters dat het een wonder is dat de razend ingewikkelde ingreep is gelukt. ,,Dit is het fantastische resultaat van iedereen die in het ziekenhuis goed samenwerkt.”



Hoewel de operatie ingewikkeld en tijdrovend was, noemde Apaza de positieve uitkomst belangrijker. ,,Het is van onschatbare waarde om de ouders zo gelukkig te zien en het is fijn dat de twee jongetjes herenigd kunnen worden met het thuisfront.”



Volgens de arts was vooral de eerste fase van de ingreep lastig. Zo moesten de chirurgen proberen de zenuwbanen in de bekkens van de baby's te sparen, opdat ze de mobiliteit in hun beentjes niet zouden verliezen. Verder moesten de vergroeide urinewegen, spijsverteringskanalen en heupen worden gescheiden. Uiteindelijk ondergingen de kleintjes reconstructieve chirurgie om hun lijfjes weer te herstellen.