Moeder van Wagnerbaas Prigozjin wint rechtszaak tegen de EU: ze gaat van de sanctielijst af

Louter een familieband is onvoldoende reden om iemand op zo’n lijst te zetten, oordeelde de rechter in Luxemburg. ,,Ook als Jevgeni Prigozjin verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, is de band tussen mevrouw en haar zoon uitsluitend een familieband en daarom niet voldoende om haar opname op de sanctielijst te te rechtvaardigen.”

De uitspraak betekent dat de 83-jarige Russische de EU weer in mag en ook bij haar banktegoeden kan, als ze die bij Europese banken zou hebben. Zij was na de Russische inval in Oekraïne samen met andere Russische functionarissen door de Europese landen op de sanctielijst gezet omdat zij eigenaar zou zijn van een aantal ondernemingen die zijn opgericht door haar zoon. De advocaten van Violetta Prigozjina konden echter aantonen dat zij al sinds 2027 niet meer bij zijn ondernemingen betrokken is, al bezit ze wel aandelen, aldus het gerecht. Prigozjins echtgenote staat nog wel op de sanctielijst: die is ook niet naar de rechter gestapt.

Zware gevechten rond Bachmoet

Jevgeni Prigozjin is de leider van de Russische huurlingengroep Wagner, een particulier militair bedrijf dat actief is in verschillende landen, met name nu in Oekraïne, waar het samen met reguliere eenheden vecht als onderdeel van de invasie van Moskou. Wagner is ook betrokken bij de zware gevechten rond Bachmoet. Prigozjin persoonlijk heeft nauwe banden met president Poetin en staat zelfs bekend als ‘Poetins chef’, omdat hij eerder restaurants exploiteerde en voor de president kookte.

Het Gerecht van de Europese Unie, voorgezeten door de Nederlander Marc van der Woude, is de op één na hoogste Europese rechter. De EU heeft nog twee maanden om in beroep te gaan bij het Hof van Justitie van de EU, eveneens zetelend in Luxemburg.

