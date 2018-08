Moeder 'verkoopt' zoon op internet aan pedofielen

Indonesi­sche politie redt vrouw na 15 jaar uit handen sjamaan

11:04 De Indonesische politie heeft een jonge vrouw gered die vijftien jaar is misbruikt door een natuurgeneeskundige. De inmiddels 83-jarige man haalde het slachtoffer over om seks met hem te hebben door te beweren dat hij bezeten was door de geest van een jonge jongen, zeggen de autoriteiten.