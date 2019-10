Moeder ziet ‘geest’ naast slapende baby, onoplettende vader blijkt schuldige

Drugsbaron opgepakt die villa van 40 miljoen liet bouwen met gouden badkuip

In Brazilië heeft de politie een Libanese drugsbaron opgepakt. Joseph 'Sheik' Nasrallah (53) verdiende miljoenen door vanuit Zuid-Amerika cocaïne te verschepen naar Europa, de VS en Afrika. De drugs werden verstopt in containers of meegegeven met 'muilezels' die geld kregen om de drugs op hun lichaam of in hun valiezen mee te smokkelen.