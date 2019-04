Mogelijk 17 doden bij mijnongeluk oosten Oekraïne

UPDATE Meer dan 1000 mensen in quarantai­ne op universi­tei­ten LA door mazelen

4:04 In de Amerikaanse stad Los Angeles zijn al meer dan duizend studenten en medewerkers van twee universiteiten tijdelijk in quarantaine geplaatst omdat ze mogelijk besmet zijn geraakt met de mazelen. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten laten weten. Aan de betrokken personen is gevraagd om thuis te blijven. Het gaat om een van de omvangrijkste quarantainebevelen in de geschiedenis van Californië.