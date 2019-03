Mogelijk iets mis met voedselhulp: Ruim 150 mensen onwel en drie doden in Oeganda

Update Premier Nieuw-Zee­land: Nooit meer naam van schutter Christ­church noemen

9:12 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft dinsdag gezegd dat ze alles zal doen wat in haar vermogen ligt om de man die vrijdag vijftig mensen doodschoot in twee moskeeën in Christchurch geen platform te geven voor zijn racistische ideeën. ,,Ik kan één ding verzekeren: ik zal zijn naam nooit meer noemen’’, aldus de premier.