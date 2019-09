Mogelijk moeder en kind omgekomen bij protestbranden in migrantenkamp Lesbos

Verschillende Griekse media melden dat er een evacuatie op touw is gezet toen er na de brand relletjes ontstonden in het kamp. De politie gebruikte traangas om de migranten uit elkaar te houden.

Overbevolkt

Het is algemeen bekend dat kamp Moria ernstig overbevolkt is. Het biedt plaats aan 3000 migranten, maar inmiddels verblijven er al 13.000. Veel van hen wonen in tenten van de Verenigde Naties (VN) of in de containers die zondag in brand vlogen.