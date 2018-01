Mogelijk nieuwe Duitse regering rond Pasen

Vijf dagen van verkennend overleg van Merkels christendemocraten (CDU/CSU) met de sociaaldemocraten (SPD) moet leiden tot officiële formatiebesprekingen. Die zouden volgende week moeten beginnen, ruim drie maanden na de parlementsverkiezingen.



Ook SPD-leider Martin Schulz zei vandaag na beraad met Angela Merkel dat zijn partij ‘geen rode lijnen trekt’. Er zijn geen eisen vooraf. De SPD heeft op 21 januari een partijcongres over de onderhandelingen. Ook Horst Seehofer, van de Beierse CSU, is optimistisch. ,,Ik geloof dat we het voor elkaar krijgen. Ik ben in elk geval zeer hoopvol. Wat we nu nodig hebben is discipline, moed en een beetje creativiteit. Dan zal het lukken'', aldus de CSU-voorman.