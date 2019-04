Mogelijk vijfde slachtoffer van messentrekker in Londen

Zaterdag en zondag werden al drie mannen en een vrouw in een tijdsbestek van 24 uur neergestoken in dezelfde wijk in Noord-Londen. De slachtoffers van afgelopen weekeinde zijn tussen de 23 en 52 jaar. De man die vandaag werd neergestoken is rond de 30 jaar. De politie spreekt van ‘lafhartige en gevoelloze’ aanvallen.

Vermoedelijk is er een verband tussen de steekpartijen, want het signalement van de dader is steeds ongeveer hetzelfde. Zo gaat het volgens de politie om een donkere, dunne man van ruim 1,90 meter lang. Hij zou donkere kleding dragen en waarschijnlijk een capuchon. Bovendien is hij volgens de politie psychisch in de war en handelde hij waarschijnlijk alleen. ,,Alle mensen die hij aanviel wandelden alleen en hij heeft ze van achteren benaderd zonder enkele waarschuwing’’, stelt de Londense Metropolitan Police in een verklaring.

Willekeurige slachtoffers

,,De vier slachtoffers zijn allemaal van verschillende achtergronden en lijken willekeurig uitgekozen met als enige verband dat zij alleen en kwetsbaar waren. Er is niets dat suggereert dat het incident terreur-gerelateerd is.”

Zondag meldde BBC News dat de politie diezelfde dag nog twee verdachten had gearresteerd in de zaak, beiden in Edmonton. Of deze mannen nog vast zitten, is niet bekend.