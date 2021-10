Mogelijke staatsgreep in Soedan: premier onder huisarrest, meerdere overheidsfunctionarissen gearresteerd

Vakbonden roepen via Facebook en Twitter inwoners van Khartoem op de straat op te gaan om de regering te verdedigen. Op beelden van de zender Al Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen. Inmiddels zou een deel van het internet- en telefoonverkeer zijn stil gelegd.

In Soedan werd in 2019 na grootschalige protesten het regime van dictator Omar Hassan al-Bashir ten val gebracht. Sindsdien is een overgangsregering aan de macht, die toenadering zoekt tot het Westen en ook diplomatieke relaties heeft aangeknoopt met Israël. Abdel Fattah al-Burhan, sinds 12 april 2019 voorzitter van de overgangsraad van Soedan, komt naar verwachting snel met een statement over de huidige situatie, meldt Al-Hadath TV.

Oproep tot barricades en stakingen

De luchthaven van hoofdstad Karthoem is inmiddels gesloten. Zwaarbewapende Soedanese militairen zijn vandaag overal in Karthoem aanwezig. Zij beperken de beweging van burgers in de stad. Demonstranten die de nationale vlag droegen staken onder meer banden in brand in verschillende delen van de stad.

Volledig scherm Een man met een Soedanese vlag staat naast een brandende stapel banden tijdens een protest tegen een mogelijke militaire coup in Khartoem (21 oktober 2021, REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah) © REUTERS

De Soedanese pro-democratiegroepering, de Soedanese Vereniging van Professionals, riep vandaag op tot een algemene staking en burgerlijke ongehoorzaamheid. ,,We sporen de massa’s aan om de staat op te gaan en deze te bezetten, om alle wegen te sluiten met barricades, om een algemene staking te beginnen, om niet samen te werken met de coupplegers en om burgerlijke ongehoorzaamheid te gebruiken om hen te confronteren”, zei de groep in een statement.

Verijdelde staatsgreep

Vorige maand claimden de autoriteiten in Soedan ook al dat zij een staatsgreep hadden verijdeld. Staatsmedia en regerings- en legerwoordvoerders meldden toen dat een groep militairen had getracht om zowel de legerbasis als een gebouw van de staatsomroep in handen te krijgen. Uiteindelijk werden zij overmeesterd door collega’s die gebruik maakten van tanks en ander wapentuig. Enkele tientallen militairen werden opgepakt op verdenking van deelname aan de couppoging.

De couppogingen brengen oude breuklijnen in het land opnieuw naar de oppervlakte: de conservatievere Islamisten die een militaire regering willen, versus zij die het regime van al-Bashir mede ten val brachten door massaprotesten. Beide groepen zijn de afgelopen dagen de straat opgegaan om te demonstreren.

Volgend de huidige berichten zijn twee ministers gearresteerd: de minister van Industrie Ibrahim al-Sheikh, minister van Informatie Hamza Baloul. Ook lid van de overgangsraad Mohammed al-Fiky Suliman en media-adviseur van de premier Faisal Mohammed Saleh, zijn opgepakt. Datzelfde zou gelden voor Ayman Khalid, gouverneur van Karthoem, zo meldt zijn officiële Facebookpagina.