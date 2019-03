Mogelijke terrorist steekt schoolbus met 51 kinderen in brand in Italië

Vermoedelijk vond de man dat beleid te streng. ,,Stop de doden op de Middellandse Zee'' riep hij na zijn arrestatie, doelend op migranten die bij de illegale overtocht naar Europa verdrinken. ,,Ik richt een bloedbad aan.’’



In de bus zaten volgens persbureau AP twee klassen en enkele begeleiders. De chauffeur zou de telefoons van de kinderen hebben afgepakt, hebben gedreigd benzine over hen heen te gieten en ze in brand te steken. Daarnaast zou hij de begeleiders hebben opgedragen de handen van de kinderen met tiewraps vast te binden. Het is niet duidelijk of ze dat ook hebben gedaan. Ten minste één scholier en een volwassene hebben hun telefoon gehouden, want zij hebben volgens AP de hulpdiensten gebeld.



De politie kreeg de bus dankzij een wegblokkade tot stilstand. Terwijl agenten de achterruit insloegen om de inzittenden te evacueren, hielden andere dienders de man aan de praat. Tijdens de evacuatie stak hij de bus in brand. Bij het incident raakten tien scholieren lichtgewond. Sommige kinderen raakten onwel door de rook, andere liepen wondjes op bij hun vlucht uit de bus of raakten in shock.



De dader, die zelf brandwonden opliep, kon ter plekke worden gearresteerd. Hij is een 47-jarige buschauffeur die oorspronkelijk uit Senegal komt en sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit heeft. Hij wordt volgens het Italiaanse persbureau ANSA verdacht van kidnapping, de intentie om een massamoord te plegen, brandstichting en het niet luisteren naar de politie.



De man was een bekende van de politie, volgens ANSA vanwege eerdere veroordelingen voor rijden onder invloed en seksueel misbruik van een minderjarige. Hij zou al vijftien jaar bij het betrokken busbedrijf in dienst zijn.