Moldaviërs vrezen volgende prooi van Poetin te zijn: ‘Mensen slaan al voedsel in’

Het is stevig aanpoten voor de vrijwilligers in het Expocentrum in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Deed het vorige maand nog dienst als tijdelijk Covid-ziekenhuis, nu is het in sneltreinvaart omgebouwd tot een opvangplek voor ontheemde Oekraïners. Tussen schotten en opgehangen dekens bivakkeren ze op ziekenhuisbedden. ,,Een paar dagen nadat het geweld losbarstte, stonden ze hier met duizenden in de rij”, zegt vrijwilliger Irina Puscas (38), terwijl ze achter haar computer een moeder en haar twee kinderen registreert. Inmiddels is het wat rustiger. ,,We hebben procedures opgezet. Hier is plek voor maximaal vierhonderd mensen. Na twee dagen moeten mensen door naar een van de meer dan zeventig centra elders in het land, of een andere oplossing vinden. De meesten kiezen ervoor door te gaan naar een ander land.”