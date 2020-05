Mondkapje nodig? Zo maak je er een van een sok, in minder dan een minuut

DAGBOEK ITALIË In Rome overleden juist mínder mensen dan normaal, en niemand snapt waarom

18:13 Dat de corona-epidemie flink heeft huisgehouden in Italië wisten we al, maar de sterftecijfers van het Italiaanse bureau voor de statistiek ISTAT zijn ronduit schokkend. Gemiddeld zijn er in maart 2020 bijna de helft méér Italianen overleden dan de afgelopen jaren. In Bergamo ligt het sterftecijfer zelfs 568 procent hoger dan normaal. In andere delen van Italië zijn het er, vreemd genoeg, veel minder dan gebruikelijk. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Lees hier alle eerdere afleveringen terug.