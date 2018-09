Monsterstorm Mangkhut bereikt noordkust van de Filipijnen

Aanwijzin­gen dat verdachten Skri­pal-zaak wel geheim agenten zijn

20:51 Het journalistiek onderzoeksnetwerk Bellingcat heeft in samenwerking met nieuwssite The Insider Russia aanwijzingen gevonden dat de verdachten in de Skripal-zaak wel degelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Dat werd vastgesteld aan de hand van hun paspoort- en vluchtgegevens.