Mont Ventoux, verleiding en kwelling tegelijk: ‘Het is ook nu een gekkenhuis boven’

Test je kennis De grote onzinnige ‘vrekkige vier’-quiz

11:45 Op de Europese top kijkt heel Europa morgen naar Nederland. Er is veel gedoe over financiële hulp aan EU-landen die zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Mark Rutte is de leider van een van de vier landen die niet zomaar de portemonnee willen trekken. Wat weet jij van de ‘vrekkige vier’?