Monteur American Airlines aangeklaagd voor sabotage

In de Amerikaanse stad Miami wordt een onderhoudsmonteur van American Airlines beschuldigd van sabotage van een vliegtuig. De man beweert dat hij tot zijn daad kwam uit frustratie over de slepende vakbondsonderhandelingen. Hij wilde overuren verdienen met het herstel van het toestel.

Het incident vond op 17 juli plaats op Miami International Airport, waar de Boeing 737 met 150 passagiers richting Nassau op de Bahama’s zou vliegen. Toen de piloten het toestel opstartten, zagen ze een foutmelding in de boordcomputer en hielden ze het vliegtuig aan de grond, zo schrijft de Miami Herald.

Monteurs die werden opgetrommeld ontdekten een stukje hard schuim dat aan de binnenkant van een onderdeel van het navigatiesysteem was geplakt, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. Op bewakingsbeelden was te zien dat de verdachte naar het toestel rijdt, uitstapt en vervolgens zo'n zeven minuten lang in de omgeving van het compartiment onder de cockpit doorbrengt, waar het navigatiesysteem zit. De man in kwestie werd later door zijn collega’s geïdentificeerd als Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani.

Overuren nodig

De 60-jarige Alani werkt al sinds 1988 voor American Airlines, maar werd na zijn arrestatie geschorst. Hij gaf toe dat hij had gesjoemeld met het onderdeel dat vluchtinformatie doorspeelt aan piloten. Tijdens zijn ondervraging donderdag verklaarde Alani dat het niet zijn bedoeling was om schade te berokkenen aan het toestel of de passagiers, maar dat hij financieel te lijden had onder de langdurige onderhandelingen tussen American Airlines en de vakbond van de onderhoudsmonteurs.

Alani zal op 20 september aan de rechter worden voorgeleid, zo meldt Reuters. Aanstaande woensdag wordt de hoogte van zijn borgsom bepaald. Alani wordt op geen enkele manier van terroristische motieven verdacht.

Volgens luchtvaartexperts is het onwaarschijnlijk dat Alani met zijn actie het leven van de passagiers daadwerkelijk in gevaar heeft gebracht. Volgens John Hansman, professor luchtvaartkunde, zou het doorzichtige gesjoemel altijd zijn opgemerkt door de piloten, zoals nu ook is gebeurd. ,,Er zijn subtielere manieren om te knoeien met de luchtgegevenscomputer. Dan zou je het probleem pas hebben gezien als je de lucht ingaat.’’