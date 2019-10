Monumentaal Japans kasteel in vlammen

Op beelden is een vlammenzee te zien die overgaat in een wegtrekkende rookpluim. Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan. Het roodgekleurde bouwwerk fungeerde sinds de veertiende eeuw honderden jaren als het meest belangrijke paleis binnen het koninkrijk Riukiu. Vervolgens raakte het gebouw flink in verval.



Het kasteel werd in 1945 volledig verwoest tijdens de Slag om Okinawa, maar werd uiteindelijk gerestaureerd. Inmiddels geldt het voor toeristen als een belangrijke trekpleister. Bij het kasteel is ook een grote tuin en staan nog veel ruïnes.