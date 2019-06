Moord op Duitse politicus aangemerkt als politieke aanslag

De moord op de Duitse politicus Walter Lübcke wordt na de arrestatie van een 45-jarige rechts-extremist behandeld als een politieke aanslag. De federale openbare aanklager neemt de zaak daarom nu over van de openbare aanklager in Kassel.

Huiszoeking bij de verdachte, Stephan E., wijst erop dat de moord ‘een rechts-extremistische achtergrond’ heeft, aldus medewerkers van de Generalbundesanwalt. Zij wilden vandaag niet zeggen of er ook wapens waren gevonden zoals Duitse media eerder op de dag hadden gemeld. Ook blijft onduidelijk of de verdachte hulp van anderen zou hebben gehad. Er zouden nog geen aanwijzingen zijn dat hij lid is van een rechts-extremistische terreurorganisatie en de aanslag in opdracht heeft uitgevoerd.

Berucht

De 45-jarige man werd zondagochtend vroeg in Kassel van zijn bed gelicht door een speciaal arrestatieteam. Stephan E. heeft een berucht verleden in rechts-extremistische hoek, melden Duitse media. Zo werd hij volgens het weekblad Die Zeit op 20-jarige leeftijd in 1993 gearresteerd na een aanval op een asielzoekerscentrum in Hohenstein-Steckenroth (Hessen). In een brandende auto zaten explosieven verstopt. Omdat bewoners van het centrum het vuur op tijd blusten ging de springstof niet af. Stephan E. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. In 2009 kreeg hij, aldus Der Spiegel, opnieuw celstraf nadat hij met andere rechts-radicalen met grof geweld een bijeenkomst van een vakbond in Dortmund had verstoord.

Volledig scherm Walter Lübcke, lid van de CDU van kanselier Angela Merkel, lag onder vuur van rechts-extremisten wegens zijn uitgesproken steun aan de opvang van vluchtelingen in Duitsland. © AFP

Dna