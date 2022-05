Moordenaar krijgt handboeien uit, steekt chauffeur en kaapt gevangenisbus: politie houdt klopjacht

met videoIn Texas houdt de politie een klopjacht op een moordenaar die is ontsnapt uit een gevangenentransport. Gonzalo Lopez (46) kreeg zijn handboeien los en raakte in de kooi van de chauffeur. Daarna kaapte hij de bus om er uiteindelijk te voet vandoor te gaan.

Lopez, die een levenslange celstraf uitzit voor een moordpoging op een politieagent en een moord in 2005, ontsnapte in Leon County, zo'n 175 kilometer noordelijk van Houston in Texas. De bus was onderweg van de gevangenis in Gatesville naar Huntsville, waar de gevangenen een medische check zouden ondergaan. De politie beschouwt Lopez als ongewapend, maar wel gevaarlijk.

Worsteling

Volgens de lokale autoriteiten is het nog onduidelijk hoe Lopez zich kon ontdoen van zijn boeien en in het afgeschermde deel van de chauffeur van de gevangenenbus kon komen. Hij stak de chauffeur in zijn hand met een scherp voorwerp. Daarna ontstond een worsteling tussen de twee mannen, die ook buiten de bus verder ging. Lopez probeerde het vuurwapen van de chauffeur te grijpen. Toen dat niet lukte kroop hij snel achter het stuur en reed weg met de bus.

Een tweede bewaker, die in het achterste deel van de bus zat, sprong toen uit het rijtuig en schoot met een shotgun de achterbanden lek. Lopez reed nog anderhalve kilometer door en raakte toen met de bus van de weg en crashte. Al die tijd zaten er nog zestien andere gevangenen geboeid in de bus.

Gonzalo Lopez (46) kreeg zijn boeien los en raakte in de kooi van de chauffeur.

Klopjacht

Lopez ging er te voet vandoor. Agenten die achter de bus waren aangerend, schoten nog op de gevangene toen hij door een weiland rende. Het is niet bekend of de voortvluchtige, die werd veroordeeld in 2006, daarbij geraakt is.

De politie houdt nu een klopjacht in een landelijk gebied met boerderijen tussen Houston en Dallas.

Het incident met de voortvluchtige gevangene komt slechts enkele dagen nadat een groot deel van Amerika de dagenlange klopjacht volgde van gevangenismedewerkster Vicky White en moordverdachte Casey White (niet getrouwd en geen familie van elkaar). De vrouw had de man met wie ze al twee jaar een romance beleefde geholpen met ontsnappen. Na anderhalve week werd het stel door de politie teruggevonden. Casey White werd gearresteerd. Vicky White overleed aan een schotwond die ze zichzelf had toegebracht.

