Moordenaar peuter James Bulger nu de cel in voor bezit kinderporno

De Brit Jon Venables, die in 1993 als 10-jarige de cel in moest voor de moord op de peuter James Bulger, moet wederom naar de gevangenis. Hij kreeg vanmorgen 40 maanden cel opgelegd voor het bezit van 1.000 kinderpornofoto's. ,,Ik heb driften'', zegt hij daar zelf over.

De moord op de 2-jarige James Bulger in 1993 schokte Groot-Brittannië. Venables, toen 10 jaar oud, en zijn vriendje Robert Thompson lokten James mee uit een winkelcentrum in Liverpool. Hij was daar aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt toen zij in een winkel in de rij stond. De twee jongens namen de peuter mee naar een afgelegen spoorbaan. Daar martelden en vermoordden ze hem. De twee werden tot hun 18e in een jeugdinrichting opgesloten, maar kwamen daarna vrij en kregen een nieuwe identiteit.

Nu moet Venables weer 40 maanden de cel in. De politie trof eind vorig jaar op zijn computer 1.000 kinderpornofoto's aan, waaronder foto's met kinderen van amper zes jaar oud. Ook had hij een 'pedofiliehandleiding' gedownload: 'Hoe seks met kinderen te hebben'. De rechter beschreef de foto's als 'hartverscheurend voor ieder normaal persoon die ernaar kijkt'.



Laptop achter bed verstopt

Venables had de foto's opgeslagen in een digitale map met de naam 'stop' op zijn laptop. De computer had hij achter zijn bed verstopt. De Brit, nu 35, verklaarde volgens Britse media tegen de politie: ,,Dit is mijn eigen fout. Ik heb weer mensen teleurgesteld. Ik heb driften gehad.''

De ouders van de in 1993 vermoordde peuter James waren ook in de rechtszaal. Zijn moeder liet eerder al weten dat Venables nu voor eens en altijd zou moeten worden opgesloten. Ook al omdat Venables in 2010 ook al in de fout was gegaan: ook toen werden er kinderpornofoto's op zijn computer aangetroffen. Hij kreeg twee jaar cel en een internetverbod. Maar toen dat verbod was afgelopen, ging hij weer in de fout.