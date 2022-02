Moordenaars Amerikaanse zwarte jogger nu ook veroordeeld voor haatmisdrijf

Nederland­se vader haalt kinderen weg uit Oekraïne: ‘Impact van Poetins speech is groot’

De lange, historische televisietoespraak van de Russische president Poetin zorgt voor gevoelens van onveiligheid bij Nederlanders die in Oekraïne wonen. Sommigen overwegen te vertrekken nu zogeheten Russische ‘vredestroepen’ in het oosten van het land zijn gesignaleerd. ,,We houden onze kinderen voor de zekerheid nog in Nederland”, vertelt Willem Nammensma, die in het westen van Oekraïne woont.

16:02