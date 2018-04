Moordende broers na 24 jaar aparte opsluiting weer samen in gevangenis

De broers, die bekenden in 1989 hun beider ouders in hun luxe woning in Beverly Hills met een jachtgeweer te hebben doodgeschoten, werden in 1994 schuldig bevonden. Aanvankelijk werden ze niet als verdachten gezien, maar toen ze een paar weken na de moorden het familiefortuin er samen doorheen joegen, werden ze opgepakt. Het verweer dat de 21-jarige Lyle en de 18-jarige Erik jarenlang door José en Kitty Menendez geestelijk en seksueel werden misbruik, was niet genoeg. De aanklagers vonden geen bewijs voor enig misbruik en stelden dat het de broers puur om het miljoenenerfenis van hun ouders te doen was geweest. De twee draaiden voorgoed de bak in, zonder kans op vervroegde vrijlating.

Weer in de ogen kijken

Lyle en Erik werden, ondanks verzoeken van hun advocaten om hen in dezelfde gevangenis onder te brengen, apart van elkaar opgesloten. Nu, bijna dertig jaar na de moorden, kunnen de broers elkaar weer in de ogen kijken. In februari werd de inmiddels 47-jarige Erik Menendez overgebracht van de gevangenis in Mule Creek, in Noord-Californië, naar de R.J. Donovan-gevangenis in San Diego.



Aanvankelijk zaten de broers nog in separate onderkomens en konden elkaar niet zien. De angst dat Lyle en Erik een gevaar vormen en zullen proberen uit te breken, is na ruim 24 jaar opsluiting echter voldoende afgenomen. Erik is deze week daarom naar hetzelfde gebouw als Lyle verhuisd. ,,Ze kunnen net als andere gevangenen contact met elkaar hebben’’, zegt gevangeniswoordvoerster Terry Thornton tegen ABC News.



Volgens Thornton zoeken de broers elkaar daadwerkelijk op, maar hoe ze reageerden toen ze elkaar na zoveel jaar terugzagen is niet bekend. In het gebouw waar Erik en Lyle nu zitten, zijn in totaal 3.900 gevangenen ondergebracht. Allen hebben er in toegestemd deel te nemen aan rehabilitatie- en opleidingsprogramma’s. Ook wordt er niet gevochten of op andere manier de orde verstoord.