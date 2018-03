'Moordverdachte Madsen geobsedeerd door SM en wilde snuff movie maken'

De vrouw zou de seksuele avances van Madsen, tijdens hun vriendschap, meermalen hebben afgeslagen. De Deen zou ook op zoek zijn ‘gekke vrouwen’ om te filmen. Hij zou tevens een zogenaamde snuff movie – een film waarin een echte moord wordt gepleegd (red.) – willen maken en had daarvoor haar hulp gevraagd. Op de vraag van openbaar aanklager Jakob Buch-Jespen of Madsen haar had verteld wat er tijdens het filmen met de vrouw zou gebeuren, antwoordde de vrouw: ,,Nee, dat deed hij niet, maar we hadden het wel over vrouwen die zouden sterven’’.



De getrouwde Madsen, die een open huwelijk zou hebben, had meerdere seksuele relaties. Een van de vrouwen met wie hij contact had, verklaarde vandaag dat zij en de uitvinder experimenteerden met wurgseks en dat Madsen haar tijdens de daad de keel dichtkneep. ,,Hij had zijn handen rond mijn nek", aldus de eveneens anonieme vrouw in The Daily Mail. Ook aan haar zou Madsen zijn fascinatie voor snuffmovies hebben verteld. Een tweede bedpartner, die ook vrijwilligerswerk in Madsens werkplaats verrichtte, vertelde hoe ze aan SM deden, maar hem nooit op iets gewelddadigs had betrapt.