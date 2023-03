Moordzaak van Adnan Syed die vrijkwam na podcast, toch weer voor de rechter

In september had de openbare aanklager van Baltimore een verzoek ingediend om het vonnis uit 2000 te vernietigen, waarbij Adnan Syed tot levenslang was veroordeeld voor de moord op zijn voormalige vriendin. Volgens de aanklager waren er in de tussentijd twee andere potentiële verdachten gevonden, die aan bod kwamen in de podcast Serial. Nadat ze haar verzoek tot vernietiging van het vonnis had ingediend, spande de aanklager geen nieuwe zaak aan, waardoor Syed een vrij man was.