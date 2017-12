Moore geeft zich niet gewonnen

De door president Trump door dik en dun gesteunde Moore kreeg minstens 20.000 stemmen minder dan zijn Democratische uitdager Doug Jones. Dat is drie keer meer dan wat nodig is om een officiële hertelling te kunnen aanvragen. President Trump heeft Jones al gefeliciteerd met zijn 'zwaar bevochten' overwinning. De president zelf heeft namelijk alles geprobeerd wat mogelijk was om Roy Moore te steunen, ook al kon zelfs een groot deel van de Republikeinse partij niet meer leven met de eigen kandidaat vanwege diens vermeende seksuele misdragingen en racistische taal.



Voor Trump is de uitslag erg vervelend omdat uitgerekend oer-conservatief Alabama na 25 jaar de voorkeur geeft aan een Democraat bij de Senaatsverkiezingen. Het scheelde uiteindelijk niet veel en er was een waslijst aan misdragingen voor nodig van Roy Moore, maar uiteindelijk gebeurde het ondenkbare. Want Alabama is zo oer-conservatief dat de vorige senator Jeff Sessions zelfs geen Democratische tegenstander in de race had. Om hun onvrede over de slechte kandidaat te onderstrepen schreef 1,7 procent van de kiezers de naam van een andere Republikein op hun stemformulier wat daarmee ongeldig werd en Moore uiteindelijk de zege zou kosten.