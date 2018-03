Moskou: Britten weigeren gifgas af te geven voor Russisch onderzoek

May heeft de Russische ambassadeur op het matje groepen. Hij moet opheldering verschaffen over de vraag hoe het Russische zenuwgas in Groot-Brittannië terecht is gekomen. Als het land niet voor middernacht met een geloofwaardig antwoord komt, dan gaat May er vanuit dat Rusland achter 'deze gewelddaad op Britse bodem' zit.



Groot-Brittannië zet de eis kracht bij door te dreigen met verdere maatregelen tegen Rusland. ,,Wij tolereren zo'n brutale poging om onschuldige mensen op ons grondgebied te vermoorden niet.'' De kans dat de Russische president Poetin voor het eind van de dag betrokkenheid van zijn land gaat toegeven, is echter klein.



Als het ultimatum verstrijkt, ligt de bal weer bij premier May. De premier maakt duidelijk dat het wat haar betreft niet bij dreigementen blijft en zegt, verwijzend naar de moordaanslag in 2006 op de naar Groot Brittannië gevluchte Russische spion Alexander Litvinenko, dat Rusland er destijds 'mee wegkwam', maar dat zoiets dit keer niet zal lukken.