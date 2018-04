'Münster-moordenaar' was boos op iedereen en wilde als 7-jarige al dood

Miskend talent

Niet alleen zijn ouders gaf de in Olsberg, Sauerland geboren Jens R. in zijn brief de schuld. In de sportschool, in de kroeg, zelfs tijdens carnaval: altijd werd hij lastiggevallen en geïntimideerd. Klanten die hem als zelfstandig ontwerper inhuurden, betaalden hun rekening niet. En dat terwijl hij volgens zichzelf toch een getalenteerd meubelontwerper was, die als 28-jarige nog een belangrijke prijs had gewonnen voor een ontwerp.



Waar de schuld ook ligt: feit is dat R. de laatste jaren kampte met ernstige psychische problemen. Hij kreeg daar ook hulp voor, en deed één keer eerder een zelfmoordpoging. Hij kwam diverse keren in aanraking met de politie, vanwege vernieling en bedreiging, het stelen van autoradio’s en mobiele telefoons, en fraude.