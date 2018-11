Museum voor walgelijk voedsel: hapje vleerhondensoep of rottende haai?

Je moet er van houden: een smeuïge stierenpenis, krokante vleermuissoep, muisjeswijn (niet getrokken van de Nederlandse zoetjes maan van echte, Chinese, muizen) of wellicht een pittig geitenoog. Of kabeljauwkuit in een dubieuze smurrie die zich tot het beste laat begrijpen als visafval. Het spul dat Andreas Ahrens (39) als kind al op zijn brood smeerde. Ahrens is nu medecurator en directeur van het gisteren in het Zweedse Malmö geopende Disgusting Food Museum. Een wereldprimeur, dat Museum van Walgelijk Voedsel.

De naam is een beetje een lokkertje, erkent Ahrens. “We willen mensen laten nadenken over wat wij eten, wat anderen eten en kennis laten maken met mogelijk nieuwe voeding. Als we dat met een Museum van Duurzaam Voedsel hadden gedaan was het meteen zwaar geworden. Daarom Museum van Walgelijk Voedsel.” Geserveerd worden niettemin tachtig ‘smerige gerechten’ uit vooralsnog 35 landen op een nu al spraakmakende expositie die ook nog eens stinkt. Want wie een bord gefermenteerde IJslandse haai heeft geroken, ontwijkt minstens drie maanden de visboer. Terwijl ze er op IJsland van smullen. Net zoals Ahrens van zijn Zweedse kabeljauwkuitenbrei. “Haha, onze Chinese medewerker liep ervan te kokhalzen, die kreeg het niet weg.”

Bij de opening stonden bezoekers gisteren in de rij. Waarom zou je jezelf Italiaanse madenkaas (Casu Marzu) aandoen of Aziatische eendeneieren met half volgroeide kuikens erin? Ahrens: “Er zit natuurlijk een fun-element maar het gaat ook over mensen. Wat vies is of niet is vaak cultureel bepaald, al zullen de meeste mensen rauw of rottend eten laten staan.” Niet iedereen lust kloppende cobraharten zoals die in Vietnam op tafel komen of, dichterbij, foi gras vanwege de manier waarop de ganzen letterlijk voedsel door de strot wordt geduwd.” Ahrens: “Op den duur zal het niet mogelijk zijn zoveel vlees te eten als we nu doen. Het is ook niet goed voor de planeet. Ook mogen we nadenken over hoe we onze slachtdieren soms behandelen. En ik zeg dat als een oprechte liefhebber van vlees.”

Er is niks mis met ons gevoel van walging, zegt Ahrens die zijn IT-bedrijf verkocht en geld investeerde in deze na Malmö reizende expositie (Duitsland, China en de VS hebben al interesse getoond). Walging voor onbekend voedsel zit in onze genen als waarschuwing voor voedsel dat misschien wel giftig kan zijn. “Maar of je iets vies vindt of niet is emotioneel bepaald. Er zijn culturen die net zo’n moeite hebben met ons rund- of varkensvlees zoals wij aanhikken tegen cavia of hond.”

Het Disgusting Food Museum etaleert (nog) geen hap uit de lage landen. Directeur Andreas Ahrens zou graag een Nederlands gerecht toevoegen. Iets wat wij lekker vinden maar waar buitenlanders van gruwen zoals bijvoorbeeld een rauwe haring die met uitjes in de keel glijdt. Suggesties? Mail ze naar oproep@ad.nl.

