Musicalcoach (36) veroordeeld: ‘Hij verkrachtte onze tienerzoon in ons eigen huis’

Tom V. (36) leek de perfecte mentor voor jonge musicalacteurs, maar gisteren werd de Gentse leraar lager onderwijs veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van twee tieners. ,,Ik heb hem nog verdedigd in een brief aan het gerecht", vertelt de vader van één van de slachtoffers. ,,Maar toen bleek dat hij ook mijn kind verkrachtte. Onder mijn eigen dak."

Als musicalcoach had Tom V. jarenlang de artistieke leiding over een Oost-Vlaamse theater- en musicalvereniging. Daarnaast was de leerkracht op een Gentse basisschool begeleider op verschillende artistieke kampen. ,,Van die gezaghebbende positie maakte hij op de gruwelijkste manier misbruik", vertelt Jan*, de vader van één van zijn slachtoffers, die intussen allebei volwassen zijn.



Het gerechtelijk onderzoek toonde aan dat V. beide tieners meelokte naar sauna's, met hen in één bed sliep en hen overtuigde om allerlei seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan.

Elke dag op bezoek

Het ongeloof binnen de artistieke vereniging was groot toen het eerste slachtoffer met zijn verhaal naar buiten kwam. ,,Niemand zag zoiets in Tom", zegt Jan, die zelf erg goed bevriend geraakt was met de leraar. ,,Hij vertelde iedereen ook dat Joris* ouder dan 16 was, dat die er zelf op aanstuurde in een experimentele fase en dat hij zeker geen initiatief genomen had." Jan bleef de musicalcoach vertrouwen. ,,Hij kwam hier bijna dagelijks over de vloer. Als we op vakantie gingen of een familiefeest hadden, was hij erbij. Zo close was Tom met ons gezin."

Een jaar later diende Joris een officiële klacht in bij de politie en werd V. als leerkracht en musicalcoach geschorst. ,,Een week na zijn schorsing - op de verjaardag van mijn vrouw - vertelde mijn zoon Koen* dat Tom hetzelfde met hem gedaan had. Mijn wereld stond stil natuurlijk - ik had op zijn vraag zelfs een brief naar het gerecht gestuurd over Toms voorbeeldige gedrag in onze theatergroep. Maar toen bleek dat, terwijl hij mij om die gunst vroeg, hij mijn eigen kind onder mijn eigen dak ook verkrachtte."

Dat V., die een straf van 40 maanden met uitstel kreeg, niet naar de cel moet, deert Jan niet. ,,Het belangrijkste voor ons is dat deze gevaarlijke manipulator ontmaskerd is. We hopen dat hij niemand anders meer kan aandoen wat onze zonen en wij hebben moeten doorstaan."