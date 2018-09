Musk verliest absolute macht bij Tesla na schikking met beurswaakhond SEC

Musk mag wel bestuursvoorzitter (ceo) blijven en houdt dus veel macht bij Tesla. Maar omdat hij momenteel ook chairman is - wat in het Nederlands het best te vertalen valt als hoofd of president van de raad van commissarissen - bepaalt hij nu alles bij de elektrische autobouwer. Die laatste functie verliest hij. Wel mag hij als gewoon lid aanblijven in de raad van toezicht. Tesla zal verder twee nieuwe toezichthouders in het topmanagement moeten benoemen, ook wordt er een speciale commissie ingesteld. Die moet Musks in toenemende mate onvoorspelbare communicatie in de gaten moet houden. Nu de excentrieke ondernemer graag op Twitter los gaat over van alles, zal dat nog een helse klus worden. Met deze maatregelen hoopt de Securities and Exchange Commission beleggers te beschermen tegen het grillige gedrag van de 47-jarige Tesla-baas. De SEC had Tesla en Musk vorige maand aangeklaagd wegens fraude , nadat Musk op 7 augustus had getwitterd dat hij de elektrische automaker bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen en dat de financiering rond was. Het aandeel Tesla steeg daarop liefst 13 procent. Toen er een toelichting kwam, bleek die te rammelen, daalde de koers weer. Het geld van de boetes zal ten goede komen aan investeerders die daardoor schade hebben geleden. Verder lezen na de tweets

Maatregelen

De deal, die nog goedgekeurd moet worden door de Amerikaanse rechter, is opmerkelijk. Gisteren meldde de New York Times dat er een voor Musk gunstige schikking op tafel lag, maar dat de topman die donderdag op het allerlaatste moment toch weigerde te ondertekenen. Daar kwam Musk een dag later dus toch weer op terug.



Onduidelijk is of de schikking ongunstiger is dan de deal die hij donderdag weigerde. In de nu geaccepteerde deal mag hij drie jaar lang geen voorzitter van de raad van commissarissen zijn. In het eerdere voorstel van de SEC was dat twee jaar, althans volgens de uitgelekte informatie.



Beleggers zullen in ieder geval tevreden zijn dat Musk niet weg hoeft als ceo. Ondanks alle problemen is de toekomst van Tesla voor een belangrijk deel verbonden aan die van de geboren Zuid-Afrikaan. De SEC lijkt zich dat te realiseren.



De vraag is of Musk zich nu inderdaad normaler gaat gedragen. De problemen van Tesla om de productie van de nieuwe Model 3 snel op te voeren, lijken hem niet in de koude kleren te zijn gaan zitten. Het hele jaar laat Musk zich al denigrerend uit naar beleggers en de pers. Op Twitter maakte hij een Britse grotduiker die hielp bij de redding van het Thaise voetbalteam uit voor 'pedo'. De redder heeft Musk nu aangeklaagd wegens smaad.



Volgens biograaf Ashlee Vance heeft Musk altijd al een duistere kant gehad en komt die in moeilijke tijden veel sneller naar boven.