Musk zegt sorry na pedo-opmerking

Musk zegt op Twitter zijn uitbarsting te betreuren. Hij doet dat opvallend genoeg niet in een apart statement, maar in antwoord op een tweet van een andere Twitter-gebruiker. Musk schrijft dat hij uit woede reageerde omdat Unsworth 'meerdere onwaarheden in de mond had genomen en had voorgesteld dat ik een seksuele handeling zou uitvoeren met de miniduikboot'. De zakenman voegt toe dat 'zijn acties tegen mij geen rechtvaardiging kunnen zijn voor mijn acties tegen hem'.