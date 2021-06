Mysterie rond geboorte superzeldzame tienling duurt voort: ‘Het is enorme doofpotaffaire’

Een dikke week na het ophefmakende nieuws over de geboorte van een tienling in Zuid-Afrika, is nog altijd niet duidelijk of de baby's werkelijk bestaan. Het mediabedrijf dat het verhaal naar buiten bracht, spreekt van een ‘enorme doofpotaffaire’ van de gezondheidsautoriteiten in de provincie Gauteng en eist nu dat ze volledige openheid van zaken geven.

Na het nieuws over de geboorte van de tienling, op 7 juni in een ziekenhuis in Pretoria, gaf de woordvoerster van het Zuid-Afrikaanse departement voor overheidscommunicatie een verklaring af waarin stond dat de regering in geen van haar gezondheidsinstellingen het nieuws kon verifiëren. Het gezondheidsdepartement van de provincie Gauteng herhaalde die verklaring op verschillende platforms. Andere overheidsdepartementen - lokaal en provinciaal - gaven tegenstrijdige verklaringen af ​​waarin het nieuws werd bevestigd dan wel ontkend.

De woordvoerder van de provinciale regering zei de geboorte van de tienling evenmin te kunnen bevestigen. Volgens hem waren de baby's in geen enkel openbaar of particulier ziekenhuis gevonden. Het ministerie van Volksgezondheid en de CEO van het Steve Biko Ziekenhuis in Pretoria verklaarden dat er geen bewijs was dat Gosiame Thamara Sithole in een particulier of openbaar ziekenhuis was bevallen en dat ze haar noch de baby's konden vinden.

Eigen onderzoek

Independent Media staat naar eigen zeggen nog steeds achter het nieuws over de geboorte van de tienling. ,,Na de verwarrende gang van zaken zijn we een privéonderzoek gestart. Daaruit is gebleken dat Sithole op maandag 7 juni 2021 laat in de ochtend werd opgenomen in het Steve Biko Ziekenhuis en naar de kraamafdeling werd gebracht. Omstreeks 18.00 uur kwamen vier artsen en twee verpleegsters bij haar. Daarna beviel ze vaginaal van vijf baby’s. De andere vijf kwamen via een keizersnede ter wereld. Het gaat om zeven jongens en drie meisjes‘’, staat woensdagavond in een verklaring op de nieuwssite independent online (IOL).

Quote De moeder kreeg zeven jongens en drie meisjes. Vijf kwamen via vaginale bevalling ter wereld, de rest via een keizersne­de. Independent Media

De moeder verbleef volgens Independent Media tot en met vrijdag 11 juni in het ziekenhuis in Pretoria. ,,De dag ervoor werd ze overgeplaatst naar een logeerkamer op de afdeling voor moeders van wie de baby's nog zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze kreeg ‘s morgens brood en thee maar de rest van de dag niks. Ze kreeg evenmin medische of psychologische hulp.‘’

Dringend onderzoek

De informatie is volgens het mediabedrijf bevestigd door verschillende onafhankelijke bronnen, waaronder ziekenhuismedewerkers. ,,Wij zijn bereid de informatie te overhandigen aan wetshandhavers indien daar om wordt gevraagd.‘’

Gelet op de uitkomsten van het privéonderzoek vraagt Independent Media een ‘dringend onderzoek’ naar de handelwijze en verklaringen van de CEO van het Steve Biko Ziekenuis, de provinciale overheid van Gauteng en het hoofd van het gezondheidsdepartement met betrekking tot de geboorte van de tienling.

,,Wij roepen de nationale regering op om vast te stellen of er sprake was van crimineel gedrag bij het verdoezelen van de mislukte klinische zorg voor mevrouw Sithole en haar baby’s, aangezien het erop lijkt dat het Steve Biko Ziekenhuis niet volledig was voorbereid op de geboorten. Daarmee neemt de kans toe dat er sprake was van extreme medische nalatigheid.‘’

Geschokt

Independent Media is naar eigen zeggen ‘meer dan geschokt’ over de behandeling van Sithole. ,,Ze kreeg geen eten, geen ondersteuning, geen postnatale medische zorg en geen begeleiding na de bevalling. De geboorte van 10 baby’s is uitzonderlijk en had goed voorbereid moeten worden‘’, stelt het mediabedrijf. ..In plaats daarvan is de moeder door de ziekenhuisautoriteiten onder druk gezet om te zeggen dat ze niet in het Steve Biko Ziekenhuis was. Mevrouw Sithole heeft trauma’s opgelopen - fysiek en geestelijk - na haar behandeling door zowel ziekenhuis- als overheidsinstanties.‘’

Het bedrijf eist ‘volledige openheid van zaken’ en wil dat het ziekenhuis de buitenwereld vertelt wat er is gebeurd met de baby's.

Nepnieuws

Het nieuws over de geboorte - een wereldrecord - was volgens het mediabedrijf aanleiding voor ,,een georkestreerde campagne om de moeder, de redacteur van Pretoria News, Independent Media en haar voorzitter in diskrediet te brengen met de bewering dat het om nepnieuws ging. Dat is het niet en we blijven bij ons verhaal‘’, meldt independent online.