Mysterieuze gezondheidsklachten treffen Russische journalisten in ballingschap

Toen journaliste Jelena Kostjoetsjenko na aanhoudende gezondheidsklachten uiteindelijk toch naar de Duitse politie ging, kreeg ze de wind van voren. ,,We worden hier gek van. Je komt bij ons en je doet alsof je met vakantie bent, alsof het hier een soort paradijs is. Het komt niet eens bij je op om voor je veiligheid te zorgen. Er zijn hier politieke moorden gaande. De Russische diensten zijn actief in Duitsland. Die onvoorzichtigheid van jou en je collega’s is grenzeloos”, foeterde de Duitse rechercheur. Te lang zou de journaliste hebben gewacht met urgent bloedonderzoek om nog sporen van een mogelijk gif te kunnen vinden.

Kostjoetsjenko, een bekende Russische journaliste die gedurfde reportages schreef uit door Rusland bezette steden in Oekraïne, weet inmiddels beter. In het in New York uitgegeven N+1 magazine doet ze haar verhaal onder de kop ‘Hoe ze probeerden mij te vermoorden’. Haar belevenissen lijken op die van nog twee collega’s die mogelijk zijn ontsnapt aan vergiftiging. Allemaal hadden ze kritische stukken geschreven over de oorlog in Oekraïne en allemaal waren ze voor hun eigen veiligheid al uitgeweken naar het buitenland. Maar kennelijk niet buiten bereik van machten die het niet hebben op dissidenten en die bij onder andere oppositieleider Alexei Navalny hun giftige visitekaartje al hadden afgegeven.

Verdenkingen

Blijkens onderzoek van het Russische onderzoeksplatform The Insider en het onderzoeksjournalistieknetwerk Bellingcat - vanuit de Letse hoofdstad Riga - zijn er genoeg verdenkingen. Kostjoetsjenko was correspondent voor de liberale, onafhankelijke en inmiddels in Rusland gesloten Russische krant Novaya Gazeta en van het eveneens onafhankelijke Meduza-platform. Zij zou in oktober 2022 zijn vergiftigd in München. Journaliste Irina Bablojan van het onafhankelijke Echo van Moscow werd een week later vergiftigd in de Georgische hoofdstad Tbilisi, en in mei 2023 werden vergelijkbare symptomen vastgesteld bij Natalia Arno, het hoofd van de Free Russia Foundation, in Praag.

Kostjoetsjenko zou eerder al zijn gewaarschuwd door mensen met connecties in Moskou. Die wisten te vertellen, schrijft ze, dat er een opdracht was haar te vinden en te doden. Ook de Oekraïense inlichtingendienst waarschuwde haar. Op 17 oktober ging Kostjoetsjenko met de nachttrein naar München, de volgende dag ontmoette ze daar een vriendin. Op de terugweg kreeg Kostjoetsjenko hoofdpijn, in de dagen daarna volgden duizeligheid, misselijkheid, intense angst en slapeloosheid. Pas tien dagen later ging de journaliste naar het ziekenhuis. Artsen raadden aan om bij de Charité-kliniek toxinetests te laten uitvoeren, waar ook oppositieleider Alexei Navalny was behandeld nadat hij was vergiftigd met gif uit het Novitsjok-arsenaal van zenuwgassen. De Duitse politie startte een onderzoek maar concludeerde dat het bijna onmogelijk was om na bijna twee weken nog sporen van gifstoffen te vinden. De zaak werd gesloten, maar vorige maand heropend voor aanvullend onderzoek.

Paars

Irina Bablojan verhuisde vorig jaar naar Georgië. Eind oktober voelde ze zich onwel, daarna zwak en duizelig. Een dag later werden haar handpalmen paars. Ook zij werd later onderzocht in Berlijn, allerlei allergische klachten werden uitgesloten maar sporen van gif werden niet meer gevonden. Babloyan werd wel door de politie ondervraagd over de omstandigheden van de mogelijke vergiftiging.

Natalia Arno zag in mei de deur van haar hotelkamer openstaan die volgens haar rook naar parfum. Toen ze wakker werd had ze pijn over haar hele lichaam en een vreemde smaak in haar mond. Thuis in Washington raadpleegde ze een arts. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn nog niet gereed, maar de artsen menen dat Arno hoogstwaarschijnlijk is vergiftigd met een neurotoxische stof. Inmiddels buigt justitie in de VS zich erover.

Volledig scherm Natalia Arno. © ANP / EPA

Ook in Nederland werken Russische journalisten. Derk Sauer, uitgever van de vanuit Amsterdam opererende Moscow Times, is voorzichtig met de berichten van The Insider. ,,Als je het hele verhaal leest dan zou het kunnen, maar er is niets bewezen.” Russische journalisten die hier werken zijn voor zover hij weet niet bedreigd en kunnen hier een normaal leven leiden. ,,Voor ons is de grootste bedreiging digitale veiligheid. Hackers zijn het grootste risico voor ons.”

Hoewel hun kwalen van het afgelopen jaar onverklaard zijn, blijven Kostjoetsjenko, Arno en Bablojan vanuit het buitenland werken.