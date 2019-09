Mysterieuze kwalen diplomaten Cuba mogelijk door gif tegen zika-mug

Reeks ‘rituele’ moorden op prostitu­ees Nigeria: twee verdachten vast

19 september De politie in Nigeria heeft twee verdachten gearresteerd voor de dood van minstens acht prostituees in Port Harcourt. De slachtoffers werden vermoord in diverse hotels. De moordgolf veroorzaakte een golf van protesten van vrouwelijke activisten in de havenstad.