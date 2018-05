Mysterieuze wolf stelt experts voor raadsel

Auto rijdt in op voetgan­gers in Portland

25 mei Een onbekende is vanavond in Portland in de Amerikaanse staat Oregon met een auto ingereden op voetgangers. Daardoor zijn drie vrouwen gewond geraakt, van wie twee levensgevaarlijk. De dader, die volgens getuigen duidelijk de intentie had slachtoffers te maken met zijn SUV, is ervandoor gegaan. Ook de politie gaat uit van opzet, maar sluit niet uit dat er sprake is van een ongeluk.