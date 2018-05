'N-Korea verhuist Amerikanen naar hotel'

Zonder geld te voet van Groningen naar Jeruzalem

16:25 Velen verklaren hem voor gek, maar Henk van der Klok (32) uit Groningen is zondag te voet vertrokken naar Jeruzalem. Zonder creditcard of geld. Hij is afhankelijk van de mensen die hij tegenkomt én weet één ding zeker: hij wil niet opgeven. ,,Wanneer je al je bruggen verbrandt, dan moet je wel.''