Na 44 zwangerschappen mag ‘meest vruchtbare vrouw van Oeganda’ geen kinderen meer krijgen

Mariam Nabatanzi wordt in Oeganda - een land met een gemiddeld vruchtbaarheidscijfer van 5,6 kinderen per inwoonster - de ‘meest vruchtbare vrouw’ genoemd. Over heel de wereld genomen ligt het gemiddelde op 2,4 kinderen per vrouw. Mariam Nabatanzi is dan ook genetisch voorbestemd om makkelijk zwanger te worden. Ze zou ongewoon grote eierstokken hebben. Volgens gynaecoloog Charles Kiggundu komen er per cyclus verscheidene eicellen vrij bij Mariam, waardoor de kans op meerlingen aanzienlijk toeneemt. ‘De pil’ nemen werd haar afgeraden wegens gezondheidsrisico’s.



Al op haar twaalfde werd Mariam Nabatanzi uitgehuwelijkt aan een veertigjarige man. Een jaar later beviel de toen amper dertienjarige Mariam van haar eerste tweeling. Er zouden nog vijf tweelingen volgen, én ook nog eens vier drielingen en vijf vierlingen. Opgeteld dus 44 kinderen, van wie er helaas zes overleden. Ook bij haar laatste zwangerschap drie jaar geleden traden er complicaties op. Een van de twee kindjes van haar zesde tweeling stierf toen.



Nu, op 40-jarige leeftijd, hebben artsen actie ondernomen om te voorkomen dat Nabatanzi meer kinderen krijgt. Ze zegt dat de arts haar vertelde dat hij haar baarmoeder van binnenuit heeft open gesneden.