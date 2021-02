Na 70 jaar samen houdt dit stel met corona nog één keer elkaars hand vast

De bejaarde vrouw werd eerst opgenomen in het Trafford-ziekenhuis in Manchester. Later belandde Derek in een ander ziekenhuis. Toch werd hij overgebracht naar hetzelfde ziekenhuis als zijn echtgenote omdat artsen vreesden dat ze niet meer lang te leven had. ,,Ik werd gebeld met de vraag of er nog iemand was die haar wilde bezoeken’’, zegt dochter Barbara Smith (50). ,,Natuurlijk heeft mijn vader toen de kans gegrepen om weer bij zijn vrouw te kunnen zijn.’’