Na de bom is de angst terug in Noord-Ierland

De plek waar de autobom twee weken geleden ontplofte, valt niet te missen: pal voor de rechtbank staan de sporen van de uitgebrande auto in het asfalt. Een deel van de stoep is weggeblazen, de rood-witte afzetlinten van de politie hangen er nog. ,,Die aanslag is geen toeval'', zegt taxichauffeur Martin McNerlan. ,,Ik zie dit als een heel duidelijk teken dat de spanningen toenemen. Er hangt dreiging in de lucht.‘’



De politie vermoedt dat de bom afkomstig is van de New IRA, een van de vele afsplitsingen van de katholieke afscheidingsbeweging IRA. Er zitten verdachten vast. ,,Er zijn aan beide kanten nog steeds hardliners'', zegt McNerlan, doelend op protestantse en katholieke extremisten. ,,Zij gebruiken de onrust rond de brexit en de grens om aandacht en publiciteit te krijgen voor hun grote doel. De meeste mensen hier willen rust en vrede. Maar de kleine groepen extremisten loeren op hun kans. En die kunnen veel schade aanrichten.‘’



Derry is de grensstad in Noord-Ierland waar eind jaren 60 de Troubles begonnen, die dertig jaar zouden duren en 3500 levens kostten. Het Britse leger en de Noord-Ierse politie kwamen tegenover het katholieke terreurleger IRA te staan. Geweld was er aan de orde van de dag. In de beroemde katholieke wijk Bog Side herinnert alles aan het verleden. Op huizen staan enorme muurschilderingen van buurtbewoners die de dood vonden in het conflict, aan lantaarnpalen wappert de Ierse vlag. In de kroeg Bog Side Inn zijn uitspraken van IRA-strijders op de steunbalken geschilderd. Of het realistisch is dat het geweld terugkeert? ,,Ik hoop het niet'', zucht Bridget Nash die achter de bar staat. ,,Maar de bom heeft ons allemaal laten schrikken. We konden de klap hier horen. Een paar dagen wilde ik niet dat mijn zoon in de auto stapte: geen risico nemen. Het blijft eng. Zoiets hadden we al een tijd niet gehad.''