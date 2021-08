Na de Russen en Britten krijgen ook de taliban dit stukje Afghanistan niet op de knieën

Drama in hotel Mallorca: Nederlan­der (20) levensge­vaar­lijk gewond na val van balkon

27 augustus Een 20-jarige Nederlandse toerist is vanochtend vanaf grote hoogte van een balkon gevallen op het Spaanse eiland Mallorca. Dat bevestigt een woordvoerder van Hotel Riu Playa Park tegen deze site. Hierbij is de twintiger levensgevaarlijk gewond geraakt, schrijven diverse Spaanse media. Het hotel kan dat nog niet bevestigen en zegt morgen meer informatie te hebben over de toestand van de Nederlander.