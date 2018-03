Na dik 66 miljoen jaar ontdekt: botten van een baby T. rex

De onderzoekers van de Kansas University hopen de twijfels te kunnen wegnemen. ,,De tanden suggereren dat het een Tyrannosaurus rex is; maar er is nog werk te verrichten,'' zegt onderzoeker David Burnham. ,,Omdat een jonge T. rex heel zeldzaam is, er zijn er slechts een paar gevonden, is het moeilijk om te bepalen of de veranderingen door de groei van het dier komen of doordat het een ander soort is. Gelukkig heeft de universiteit een oudere T. rex om deze botten mee te vergelijken en hebben we ook een andere jonge T. rex geleend om het probleem op te lossen.''



Tegelijkertijd hopen de onderzoekers op meer resten. Ze gaan deze zomer terug naar de vindplaats om naar meer botten te speuren, vastberaden om eindelijk die prangende vraag écht te kunnen beantwoorden.