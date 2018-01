President Michelle Bachelet heeft een overeenkomst getekend voor de uitbreiding van beschermde natuurgebieden waarmee een netwerk van zeventien nationale parken is ontstaan over een lengte van ruim 2.400 kilometer door Chileens Patagonië.

De uitbreiding is mogelijk na de landdonatie van de Amerikanen Doug en Kristine Tompkins, die een fortuin verdienden met buitensportmerk The North Face en kledingmerk Esprit. Het stel kocht enorme stukken land om te beschermen en toegankelijk te maken voor toeristen.

In totaal zijn nu vijf nieuwe nationale parken gecreëerd en drie uitgebreid. Daarmee is de 'parkroute' die zich uitstrekt over de hele lengte van het Zuid-Amerikaanse land compleet. Er leven zeldzame dieren als de poedoe (de kleinste hertsoort ter wereld), de Patagonische vos en de Andescondor.

Outdoorfanaten kunnen dus hun hart ophalen. Chili verwacht dat het ecotoerisme grofweg 250 miljoen euro op en 43 duizend extra banen oplevert.

De liefde voor de natuur zat er al op jonge leeftijd in bij Tompkins. Hij reisde de hele wereld over maar toen zijn geld op was begon hij in de jaren zestig met zijn eerste vrouw Susie Buell jurken te verkopen vanuit de kofferbak van hun auto. Dat was het begin van zijn miljardenconcern.

De in 2015 verongelukte miljonair en natuurbeschermer Douglas Tompkins

Maar het zakenleven kon hem niet bekoren. De ondernemer verkocht zijn aandeel in Esprit voor naar verluidt 150 miljoen dollar. Dat geld stopte hij ongerepte stukken land in Zuid-Amerika. Zo richtte hij het Pumalin Park op, een 715.000 hectare groot stuk regenwoud dat zich uitstrekt van de Andes tot de Stille Oceaan.

Een kajaktocht in Chili werd de 72-jarige zakenman en weldoener in 2015 fataal. Zijn weduwe Kristine McDivitt Tompkins schonk de natuur die zij en haar man hadden verworven aan de Chileense overheid, onder voorwaarde dat het publiek de mogelijkheid zou krijgen om de nieuwe nationale parken te bezoeken.

De ondertekening was het laatste grote besluit van de vertrekkende president Michelle Bachelet. In 2017 had haar regering als voor de kust van Paaseiland een van de grootste zeereservaten ter wereld in het leven geroepen.

McDivitt Tompkins sprak vorig jaar ook al met Argentijnse president Mauricio Macri over de schenking van een natuurgebied in Argentinië. Het is de bedoeling om ook daar een nationaal park van te maken.