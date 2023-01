Na dubbele amputatie rent Louie (2) als een ‘bladerunner’ net zo hard als andere peuters

Louie werd geboren zonder botten in zijn benen en met ‘samengesmolten’ duim en wijsvinger. Hij was pas elf maanden oud toen zijn ouders Emmy en Justin Brown, uit de stad Columbus (Ohio), voor een onmogelijke keuze werden geplaatst. Amputatie van zijn beide benen óf om de paar jaar ingrijpende en pijnlijke operaties zonder de garantie dat hij daarna goed zou kunnen lopen.

Na gesprekken met andere ouders van kinderen met amputaties kozen ze voor het eerste. ,,Het was vreselijk om die beslissing te nemen’', vertelt moeder Emmy tegen de New York Post. ,,Tot op de dag van vandaag hebben we momenten waarop we zeggen dat we niet kunnen geloven dat we die beslissing moesten nemen.’’

Via een liefdadigheidsorganisatie kreeg Louie vorige maand voor het eerst protheses. Op de Instagrampagina Louie4love delen de ouders filmpjes waarin te zien is hoe Louie weer leert lopen. De ouders laten via het profiel weten dankbaar te zijn. ,,Hij was zo opgewonden toen hij de benen voor het eerst zag’’, vertelt Emmy in de krant.

Gelijke tred

Volgens de moeder gaat het lopen op protheses haar zoontje steeds beter af. Hij rent inmiddels bijna net zo hard als andere kinderen van zijn leeftijd. ,,De video is geweldig, ik ben overweldigd door tranen van vreugde. Hij houdt gelijke tred met zijn leeftijdsgenoten.’’

Toen ze Louie zag rondrennen met zijn beenprotheses, wist Emmy dat ze de juiste beslissing hadden genomen. ,,We zijn verdrietig dat hij alles moest doorstaan, maar we zien dat het goed met hem gaat en het was het waard.’’

Het stel had net drie kinderen geadopteerd om hun kinderwens te vervullen, toen Emmy toch zwanger bleek te zijn van Louie. Na de ‘meest ideale 20 weken’ kwam bij een echo de harde boodschap dat er iets mis was. De beentjes van Louie waren te klein, gekruist en onder zijn lichaam weggestopt, zo bleek op een scan.

Kwaliteit van leven

Artsen vreesden zelfs even dat hij de zwangerschap niet zou overleven. Als hij wel levend geboren zou worden, zou de kwaliteit van leven onzeker zijn. Emmy: ,,Het was een van de ergste momenten van mijn leven. We probeerden ons op het ergste voor te bereiden en er het beste van te hopen. Nu is hij 2,5 jaar en rent hij.’’

Louie is verder een gezonde jongen in de groei. Daarom zal hij elke twee tot drie jaar nieuwe protheses moeten krijgen. Maar de vooruitzichten zijn hoopvol. Hij zal kunnen sporten, rennen en zwemmen met zijn vrienden. ,,Hij is zo energiek en altijd bezig. Hij is zo veerkrachtig, het is te gek.”

